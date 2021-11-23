В Петербурге заключили почти 37 тысяч браков с начала года

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Число браков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в январе — сентябре 2021 года, достигло 36 763.
В Петербурге заключили почти 37 тысяч браков с начала года
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

На даты с 15 ноября по 31 декабря подано 6977 заявлений о регистрации.

В 2020 году в городе заключили 40 704 брака, в 2019-м — 49 380.

Что касается разводов, то в январе — сентябре 2021 года их количество составило 19 381 (против 22 504 в 2020 году и 27 101 в 2019 году).

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.

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