В Петербурге заключили почти 37 тысяч браков с начала года

Число браков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге в январе — сентябре 2021 года, достигло 36 763.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

На даты с 15 ноября по 31 декабря подано 6977 заявлений о регистрации.

В 2020 году в городе заключили 40 704 брака, в 2019-м — 49 380.

Что касается разводов, то в январе — сентябре 2021 года их количество составило 19 381 (против 22 504 в 2020 году и 27 101 в 2019 году).

Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.