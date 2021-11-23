В Петербурге заключили почти 37 тысяч браков с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам записи актов гражданского состояния.
На даты с 15 ноября по 31 декабря подано 6977 заявлений о регистрации.
В 2020 году в городе заключили 40 704 брака, в 2019-м — 49 380.
Что касается разводов, то в январе — сентябре 2021 года их количество составило 19 381 (против 22 504 в 2020 году и 27 101 в 2019 году).
Ранее юрист Евгений Барыкин в беседе с ФАН дал советы по оформлению брачного договора.