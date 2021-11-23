Автоэксперт Моржаретто напомнил о правилах безопасной езды в гололёд

Короткая ссылка
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто, напомнил о правилах безопасной езды в гололёд и снегопад.
Автоэксперт Моржаретто напомнил о правилах безопасной езды в гололёд
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С наступлением зимы надо отвыкнуть от летних способов вождения. То есть никаких превышений скорости. Наоборот, если знак висит 80 км/ч, это не значит, что надо ехать 100 км/ч. В каких-то ситуациях надо ехать 60 км/ч», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также необходимо держать более длинную дистанцию. Кроме того, эксперт советует забыть до лета о резких поворотах и перестроениях.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить