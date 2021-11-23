Автоэксперт Моржаретто напомнил о правилах безопасной езды в гололёд

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто, напомнил о правилах безопасной езды в гололёд и снегопад.

«С наступлением зимы надо отвыкнуть от летних способов вождения. То есть никаких превышений скорости. Наоборот, если знак висит 80 км/ч, это не значит, что надо ехать 100 км/ч. В каких-то ситуациях надо ехать 60 км/ч», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также необходимо держать более длинную дистанцию. Кроме того, эксперт советует забыть до лета о резких поворотах и перестроениях.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.