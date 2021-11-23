В Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда»

О реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Калининграде в ходе заседания правительства Калининградской области доложил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

Об этом сообщает «Янтарный край».

По словам министра, плановый объём по вводу жилья в эксплуатацию в 2021 году — 936 тыс. кв. м. При этом по итогам десяти месяцев уже введено 968 тыс. кв. м. Это составляет 103% к плану текущего года и 115% — к аналогичному периоду 2020-го.

Ввод жилья в многоквартирных домах за десять месяцев превысил 469 тыс. кв. м. Объём ввода жилья, построенного населением, составил 498 тыс. кв. м — это 166% от плана и 147% к аналогичному периоду 2020 года.

Ранее НСН передавала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.