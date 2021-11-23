Штурмовики Су-25СМ3 провели тренировку на полигоне в Краснодарском крае

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Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 провела тренировку на полигоне в Краснодарском крае.
Штурмовики Су-25СМ3 провели тренировку на полигоне в Краснодарском крае
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В составе боевого звена лётчики Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям «противника» на одном из авиационных полигонов на Кубани», — заявили в пресс-службе.

Участниками тренировки стали 200 лётчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб ЮВО. Также было задействовано более десяти самолётов.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.

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