В Роспотребнадзоре дали советы покупателям накануне «чёрной пятницы»

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, как не стать жертвой мошенников в период распродаж.

Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

«Обращайте внимание не столько на отзывы о товаре, которые можно сфальсифицировать, сколько на наличие реквизитов на сайте компании, у которой вы собираетесь приобрести товар: наименование компании, её ИНН, ОГРН. По этим критериям вы можете проверить компанию в едином реестре юридических лиц. Не связывайтесь с предоплатой, в том числе с наложенным платежом, если товар вызывает сомнение. Оплачивайте товар только после того, как вы его открыли и проверили», — посоветовал специалист.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.