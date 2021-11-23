В Роспотребнадзоре дали советы покупателям накануне «чёрной пятницы»

Короткая ссылка
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, как не стать жертвой мошенников в период распродаж.
В Роспотребнадзоре дали советы покупателям накануне «чёрной пятницы»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с Общественной службой новостей.

«Обращайте внимание не столько на отзывы о товаре, которые можно сфальсифицировать, сколько на наличие реквизитов на сайте компании, у которой вы собираетесь приобрести товар: наименование компании, её ИНН, ОГРН. По этим критериям вы можете проверить компанию в едином реестре юридических лиц. Не связывайтесь с предоплатой, в том числе с наложенным платежом, если товар вызывает сомнение. Оплачивайте товар только после того, как вы его открыли и проверили», — посоветовал специалист.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить