На пересечении Южной рокады и ЮВХ планируют построить семь путепроводов

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На пересечении Южной рокады и Юго-Восточной хорды планируют построить семь путепроводов, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На пересечении Южной рокады и ЮВХ планируют построить семь путепроводов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Транспортная развязка запланирована на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

«Это сложный инженерный объект, в рамках которого планируется построить десять искусственных сооружений — семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода», — сказал Бочкарёв.

Общая строительная готовность участка рокады оценивается в 36%. На объекте задействованы свыше 500 рабочих и 65 единиц техники.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве открыли участок Северо-Восточной хорды, который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

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