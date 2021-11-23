В Сбербанке отметили замедление роста цен на новостройки в России

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В России зафиксировано замедление роста цен на новостройки, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные «СберИндекса».
В Сбербанке отметили замедление роста цен на новостройки в России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«По данным «СберИндекса», на первичном рынке жилья в России замедлился рост цен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за октябрь первичное жильё подорожало в среднем на 0,9%, хотя до этого цены каждый месяц росли на 2,4—4%.

Происходит сокращение разрыва в ценах на вторичном рынке и в новостройках.

Ранее стало известно, что за десять месяцев текущего года в Московской области построили 389 многоквартирных жилых дома, в эксплуатацию ввели 95,8 тыс. новых квартир.

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