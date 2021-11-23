Адвокат Антонова напомнила правила поведения при общении с мошенниками

Короткая ссылка
Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников, которые используют телефонные звонки и поддельный софт.
Адвокат Антонова напомнила правила поведения при общении с мошенниками
  • РИА Новости

«В последние годы распространён такой вид мошенничества, когда злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что их родственник совершил преступление. Для урегулирования данного конфликта они предлагают заплатить взятку», — отметила юрист в беседе с «ПолитЭксперт».

Также злоумышленники направляют смс-сообщения на телефоны с текстом: «Мама, положи деньги на этот счёт», или якобы от банка с текстом: «Ваша карта заблокирована».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно убедиться, что собеседник говорит правду. Для этого стоит позвонить родственнику и узнать, он ли присылал текст.

При получении смс-сообщения от «банка» необходимо обратиться на горячую линию финансовой организации, посоветовала Антонова.

Кроме того, она порекомендовала не сообщать третьим лицам конфиденциальные данные, в том числе пароли, реквизиты банковской карты, ПИН и CVV-код.

Также не стоит оставлять мобильное устройство без присмотра или хранить в его памяти информацию о доступе к банковским приложениям.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить