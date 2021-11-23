Адвокат Антонова напомнила правила поведения при общении с мошенниками

Адвокат Екатерина Антонова рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников, которые используют телефонные звонки и поддельный софт.

«В последние годы распространён такой вид мошенничества, когда злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что их родственник совершил преступление. Для урегулирования данного конфликта они предлагают заплатить взятку», — отметила юрист в беседе с «ПолитЭксперт».

Также злоумышленники направляют смс-сообщения на телефоны с текстом: «Мама, положи деньги на этот счёт», или якобы от банка с текстом: «Ваша карта заблокирована».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно убедиться, что собеседник говорит правду. Для этого стоит позвонить родственнику и узнать, он ли присылал текст.

При получении смс-сообщения от «банка» необходимо обратиться на горячую линию финансовой организации, посоветовала Антонова.

Кроме того, она порекомендовала не сообщать третьим лицам конфиденциальные данные, в том числе пароли, реквизиты банковской карты, ПИН и CVV-код.

Также не стоит оставлять мобильное устройство без присмотра или хранить в его памяти информацию о доступе к банковским приложениям.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.