В Казани задержан готовивший вооружённое нападение подросток

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в Казани подростка, который подозревается в подготовке вооружённого нападения на образовательное учреждение. По имеющимся данным, к совершению массового убийства его через мессенджер склонял «некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины». Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.
В Казани задержан готовивший вооружённое нападение подросток
  • © ФСБ РФ
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности России в Казани предотвращено вооружённое нападение на образовательное учреждение. В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в пресс-релизе ФСБ, оказавшемся в распоряжении RT.

У подозреваемого дома нашли пневматическую винтовку. Также в устройствах подростка обнаружены «поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое» и материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.

«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).

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