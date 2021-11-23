В Казани задержан готовивший вооружённое нападение подросток

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в Казани подростка, который подозревается в подготовке вооружённого нападения на образовательное учреждение. По имеющимся данным, к совершению массового убийства его через мессенджер склонял «некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины». Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

«Федеральной службой безопасности России в Казани предотвращено вооружённое нападение на образовательное учреждение. В результате проведённых мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в пресс-релизе ФСБ, оказавшемся в распоряжении RT.

У подозреваемого дома нашли пневматическую винтовку. Также в устройствах подростка обнаружены «поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое» и материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.

«Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству двух и более лиц).