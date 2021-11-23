В Москве откроют пункты сбора старой техники и электроники

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что москвичам станут доступны пункты переработки вышедших из строя электронных и электрических приборов.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«В рамках соглашения инвестор реализует проект по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования для его дальнейшей утилизации», — заявил заммэра.

В рамках реализации проекта город подпишет соглашение с инвестором на 20 лет, уточнил, со своей стороны, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Отмечается, что различные объекты в Москве перепрофилируют под пункты сбора техники. Впоследствии её будут отправлять на перерабатывающие заводы.

По словам Прохорова, инициатива поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Ранее телеканал «360» сообщал, в Московской области установят 900 экопунктов для раздельного сбора отходов, 50 из них появятся в школах региона.