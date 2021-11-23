В Москве рассказали о развитии патриотического волонтёрства
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Добровольцы участвовали в акциях «Поздравь ветерана», «Линия памяти», «Красная гвоздика», а также в праздничных мероприятиях ко Дню Государственного флага.
«Добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне», — сказала Сергунина.
Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».