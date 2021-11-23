В ХМАО жертвами ДТП с грузовиком стали три человека

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В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) трое мужчин погибли в аварии на трассе Нягань — Талинка. ДТП произошло из-за плохих погодных условий.
В ХМАО жертвами ДТП с грузовиком стали три человека
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО.

«Водитель автомобиля Renault Duster не учёл дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым фургоном Isuzu. В результате происшествия водитель Renault Duster и двое пассажиров погибли на месте. Водитель Isuzu с многочисленными травмами был госпитализирован в Няганскую окружную больницу», — сказали в пресс-службе.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Тульской области погибли два человека.

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