В Челябинске перед судом предстанет банда грабителей ювелирных магазинов

Короткая ссылка
В Челябинске перед судом предстанет преступная группировка, которая в течение нескольких месяцев грабила ювелирные магазины.
В Челябинске перед судом предстанет банда грабителей ювелирных магазинов
  • © Владимир Астапкович

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«В период с октября по декабрь 2020 года злоумышленниками совершено пять открытых хищений ювелирных изделий. Сумма похищенных драгоценностей составила около 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Уточняется, что к настоящему времени расследование дела завершено, все материалы переданы в суд.

Как ранее передавал сайт progorod43, в Кировской области перед судом предстанет банда наркоторговцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить