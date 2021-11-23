В Челябинске перед судом предстанет банда грабителей ювелирных магазинов

В Челябинске перед судом предстанет преступная группировка, которая в течение нескольких месяцев грабила ювелирные магазины.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«В период с октября по декабрь 2020 года злоумышленниками совершено пять открытых хищений ювелирных изделий. Сумма похищенных драгоценностей составила около 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Уточняется, что к настоящему времени расследование дела завершено, все материалы переданы в суд.

Как ранее передавал сайт progorod43, в Кировской области перед судом предстанет банда наркоторговцев.