Посол Джорджо Стараче посетил открытие визового центра Италии в Казани

Короткая ссылка
В Казани открылся визовый центр Италии. На открытие приехал чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче.
Посол Джорджо Стараче посетил открытие визового центра Италии в Казани
  • © president.tatarstan.ru

Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Также отмечается, что в Казанском кремле прошла встреча итальянского посла с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Татарстан придаёт большое значение развитию сотрудничества с вашей страной в рамках российско-итальянских отношений. Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития нашего взаимодействия», — сказал Минниханов.

По его мнению, несмотря в том числе на непростую эпидемиологическую обстановку, отношения сторон могут оставаться конструктивными.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить