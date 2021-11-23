Посол Джорджо Стараче посетил открытие визового центра Италии в Казани

В Казани открылся визовый центр Италии. На открытие приехал чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче.

Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Также отмечается, что в Казанском кремле прошла встреча итальянского посла с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Татарстан придаёт большое значение развитию сотрудничества с вашей страной в рамках российско-итальянских отношений. Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития нашего взаимодействия», — сказал Минниханов.

По его мнению, несмотря в том числе на непростую эпидемиологическую обстановку, отношения сторон могут оставаться конструктивными.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.