Аналитики составили рейтинг горнолыжных курортов России

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Аналитики системы бронирования Bronevik изучили спрос на бронирование отелей при горнолыжных курортах с сезона-2018/2019 по сезон-2021/2022. Выяснилось, что лидеры у россиян остаются неизменными.
Аналитики составили рейтинг горнолыжных курортов России
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Как пишет «Вечерняя Москва», первое место по популярности среди горнолыжных курортов с 2020 года занимает Красная Поляна (Сочи). В середине ноября забронировано 14% от общего количества бронирований по сезону-2020/2021.

На втором месте — город Кировск в Мурманской области. В середине ноября забронировано 28% от общего количества бронирований по сезону-2020/2021.

На третьем месте — горнолыжный курорт Шерегеш (Кемеровская область), особенно знаменитый среди любителей фрирайда. Здесь забронировано 44% от общего количества бронирований по сезону.

Ранее газета «Известия» опубликовала список самых живописных направлений для осеннего отдыха в Центральной России.

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