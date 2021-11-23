Аналитики составили рейтинг горнолыжных курортов России

Аналитики системы бронирования Bronevik изучили спрос на бронирование отелей при горнолыжных курортах с сезона-2018/2019 по сезон-2021/2022. Выяснилось, что лидеры у россиян остаются неизменными.

Как пишет «Вечерняя Москва», первое место по популярности среди горнолыжных курортов с 2020 года занимает Красная Поляна (Сочи). В середине ноября забронировано 14% от общего количества бронирований по сезону-2020/2021.

На втором месте — город Кировск в Мурманской области. В середине ноября забронировано 28% от общего количества бронирований по сезону-2020/2021.

На третьем месте — горнолыжный курорт Шерегеш (Кемеровская область), особенно знаменитый среди любителей фрирайда. Здесь забронировано 44% от общего количества бронирований по сезону.

Ранее газета «Известия» опубликовала список самых живописных направлений для осеннего отдыха в Центральной России.