Аналитики составили рейтинг горнолыжных курортов России
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- РИА Новости
Как пишет «Вечерняя Москва», первое место по популярности среди горнолыжных курортов с 2020 года занимает Красная Поляна (Сочи). В середине ноября забронировано 14% от общего количества бронирований по сезону-2020/2021.
На втором месте — город Кировск в Мурманской области. В середине ноября забронировано 28% от общего количества бронирований по сезону-2020/2021.
На третьем месте — горнолыжный курорт Шерегеш (Кемеровская область), особенно знаменитый среди любителей фрирайда. Здесь забронировано 44% от общего количества бронирований по сезону.
Ранее газета «Известия» опубликовала список самых живописных направлений для осеннего отдыха в Центральной России.