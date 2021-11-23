«Ъ»: в Минздраве предложили изменить процедуру получения медицинских справок для водителей
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Как отмечается, данный проект предполагает обязательные лабораторные исследования для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».
«Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании», — сообщает издание.
В соответствии с проектом, автомобилистов, у которых будут обнаружены данные признаки, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.
Уточняется, что решение об исследовании будет приниматься при одновременном выявлении трёх признаков употребления наркотиков.
В июле МВД подготовило законопроект, согласно которому действие водительских прав приостановят в случае выявления у автомобилистов заболеваний, препятствующих управлению транспортом.
Подробнее — в материале RT.