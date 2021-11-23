«Ъ»: в Минздраве предложили изменить процедуру получения медицинских справок для водителей

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Российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.
«Ъ»: в Минздраве предложили изменить процедуру получения медицинских справок для водителей
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, данный проект предполагает обязательные лабораторные исследования для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

«Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании», — сообщает издание.

В соответствии с проектом, автомобилистов, у которых будут обнаружены данные признаки, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

Уточняется, что решение об исследовании будет приниматься при одновременном выявлении трёх признаков употребления наркотиков.

В июле МВД подготовило законопроект, согласно которому действие водительских прав приостановят в случае выявления у автомобилистов заболеваний, препятствующих управлению транспортом.

Подробнее — в материале RT.

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