«Ъ»: в Минздраве предложили изменить процедуру получения медицинских справок для водителей

Российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечается, данный проект предполагает обязательные лабораторные исследования для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств».

«Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональную неустойчивость и другие клинические признаки наркомании», — сообщает издание.

В соответствии с проектом, автомобилистов, у которых будут обнаружены данные признаки, направят на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

Уточняется, что решение об исследовании будет приниматься при одновременном выявлении трёх признаков употребления наркотиков.

В июле МВД подготовило законопроект, согласно которому действие водительских прав приостановят в случае выявления у автомобилистов заболеваний, препятствующих управлению транспортом.

Подробнее — в материале RT.