Международные климатические диалоги состоятся 23—25 ноября в Москве

Международные климатические диалоги состоятся с 23 по 25 ноября в Москве.

Об этом сообщает kp.ru.

Участниками станут представители федеральных и региональных властей, бизнеса, зарубежные и российские эксперты. Они обсудят по итогам 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата трансформацию экономик, направленную на сдерживание роста глобальной температуры.

«Изменения климата, такие как экстремальная жара, ливни, засухи, резкие суточные колебания температуры, пагубно воздействуют на человека и окружающую среду», — заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский

По его словам, это особенно ощутимо в городах, где температура обычно на несколько градусов выше, чем за их пределами, поэтому городам так важно адаптироваться к происходящему.

Как отметил Кульбачевский, Москва представит свои разработки по проекту климатического плана.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.