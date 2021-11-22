Военнослужащие ВВО провели учения на Курильских островах
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ВВО.
В задачи расчётов входило обнаружение, классификация и ликвидация воздушных целей условного противника.
По сценарию учений, силы ПВО получили данные о нарушении госграницы и об организации авианалёта. ЗРК С-300В4 обнаружили, опознали и сопроводили воздушные цели, после чего были произведены электронные пуски ракет.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.