Военнослужащие ВВО провели учения на Курильских островах

Военнослужащие Восточного военного округа провели учения на Курильских островах.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В задачи расчётов входило обнаружение, классификация и ликвидация воздушных целей условного противника.

По сценарию учений, силы ПВО получили данные о нарушении госграницы и об организации авианалёта. ЗРК С-300В4 обнаружили, опознали и сопроводили воздушные цели, после чего были произведены электронные пуски ракет.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.