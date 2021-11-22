В Союзе автошкол рассказали об инициативах по снижению случаев ДТП со смертельным исходом

Председатель Союза автошкол Москвы и России Александр Ачкасов рассказал об инициативах по снижению числа случаев ДТП со смертельным исходом.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в союзе выдвинули предложение изменить учебную программу, добавить в неё, например, умение заполнять европротокол.

«Мы предлагаем поменять подход к инструкторам, к обучению. Например, есть видеотесты на чтение дороги, которые можно проводить для граждан перед поступлением в автошколы: исследования выявляют будущих лихачей и нарушителей. Мы должны отсекать таких людей на этапе поступления», — отметил Ачкасов.

По его словам, также необходимо «натаскать» учащихся на нарушения, при которых происходят аварии со смертельным исходом.

Ранее зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов в беседе с ФАН поделился мнением, почему аварийность с участием такси в Москве остаётся высокой.