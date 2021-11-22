Спецназ Росгвардии отработал навыки стрельбы с борта вертолёта в Крыму

Сотрудники главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю отработали навыки стрельбы с борта вертолёта Ми-8.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В учениях были задействованы подразделения СОБР «Халзан» и «Сокол».

«Спецназовцы поражали из летящего вертолёта группу мишеней, расположенную на земле. Перед началом занятий с бойцами был проведён инструктаж по требованиям безопасности», — заявили в пресс-службе управления.

Занятия проходили на базе ведомственного учебного центра в Евпатории.

Ранее Nation News сообщал, что кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях в Ленинградской области.