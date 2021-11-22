Спецназ Росгвардии отработал навыки стрельбы с борта вертолёта в Крыму

Короткая ссылка
Сотрудники главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю отработали навыки стрельбы с борта вертолёта Ми-8.
Спецназ Росгвардии отработал навыки стрельбы с борта вертолёта в Крыму
  • © Пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В учениях были задействованы подразделения СОБР «Халзан» и «Сокол».

«Спецназовцы поражали из летящего вертолёта группу мишеней, расположенную на земле. Перед началом занятий с бойцами был проведён инструктаж по требованиям безопасности», — заявили в пресс-службе управления.

Занятия проходили на базе ведомственного учебного центра в Евпатории.

Ранее Nation News сообщал, что кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить