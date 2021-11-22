Спецназ Росгвардии отработал навыки стрельбы с борта вертолёта в Крыму
- © Пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
В учениях были задействованы подразделения СОБР «Халзан» и «Сокол».
«Спецназовцы поражали из летящего вертолёта группу мишеней, расположенную на земле. Перед началом занятий с бойцами был проведён инструктаж по требованиям безопасности», — заявили в пресс-службе управления.
Занятия проходили на базе ведомственного учебного центра в Евпатории.
Ранее Nation News сообщал, что кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в тактико-специальных учениях в Ленинградской области.