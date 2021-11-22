В Нижнем Новгороде начнёт работу почётный консул Боснии и Герцеговины — первый в России.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области.

МИД России поддержал инициативу посольства Боснии и Герцеговины об утверждении такой должности. На неё назначат Игоря Подколзина.

«Учреждение такой должности станет дополнительным импульсом к развитию сотрудничества Нижегородской области с Боснией и Герцеговиной. Как известно, в этой стране нашим партнёром является Республика Сербская, а административные центры регионов — Нижний Новгород и Баня-Лука — недавно установили побратимские отношения», — заявила глава регионального Департамента внешних связей Ольга Гусева.

В настоящее время в Нижнем Новгороде уже работают офисы почётных консулов Абхазии, Австрии, Армении, Мальты, Португалии, Словении и Австрии.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства.