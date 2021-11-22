В Ассоциации производителей питьевой воды дали советы по выбору питья для детей

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Председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артём Старостин дал советы по выбору напитков для детей.
В Ассоциации производителей питьевой воды дали советы по выбору питья для детей
  • © Global Look Press

«Не следует давать ребёнку сырую воду из-под крана, а также из любых других природных источников во избежание контактов с вредными микроорганизмами. Лучше всего использовать специальную детскую воду в упаковках, которая сбалансирована по своему составу и удовлетворяет все потребности ребёнка», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам эксперта, такая вода содержит полезные микроэлементы и не требует кипячения.

Как отметил Старостин, на этикетке бутылки должна присутствовать информация о возрасте ребёнка, для которого предназначена продукция, об общей минерализации и о составе воды.

Также должны быть указаны срок годности, место изготовления. Кроме того, детская вода проходит обязательную госрегистрацию, заключил эксперт.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU рассказал о вреде энергетических напитков.

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