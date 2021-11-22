Опрос: более 44% россиян увеличили траты на хобби в период пандемии

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Согласно результатам исследования, проведённого страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах», почти половина россиян — 44,3% — за время пандемии увеличили траты на хобби.
Опрос: более 44% россиян увеличили траты на хобби в период пандемии
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Об этом сообщает Life.ru.

Так, 22,5% респондентов рассказали о значительном увеличении средств, которые уходят на увлечения, 21,8% — о незначительном. 53% участников опроса не почувствовали влияния пандемии на стоимость любимого занятия, а 3% указали на его удешевление.

«Почти все россияне чем-то увлекаются: у 41% респондентов есть несколько хобби, у 34% — одно. Каждый десятый назвал самым любимым увлечением спорт, 9,2% — садоводство, 9% — вышивание или вязание, 8% — туризм, 7% — кулинарию, 6% — рисование, 5% — рыбалку. Относительное большинство (15%) указали в качестве хобби работу», — уточнили аналитики.

Ранее сайт «Газета.Ru» сообщал о результатах опроса, результаты которого свидетельствуют о том, что большинство россиян (33%) из-за подработок вынуждены меньше времени уделять семье и друзьям.

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