Сцену Большого театра залило водой из-за работы системы пожаротушения

Система пожаротушения сработала на Новой сцене Государственного академического Большого театра, сцену залило водой, сообщает Интерфакс.

«На Новой сцене Большого театра сработала автоматическая система пожаротушения. К счастью, благодаря оперативной деятельности инженерной службы система работала всего 25 секунд, после чего была отключена», — заявили в театре.

Отмечается, что в результате срабатывания системы «достаточно большое количество воды попало на сцену, но ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга «Идиот».

Уточняется, что декорации спектаклей не пострадали. Службы устраняют последствия включения системы пожаротушения.

В октябре 2021 года артист погиб на сцене Большого театра в результате падения декорации во время оперы.