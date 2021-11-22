Руководитель департамента маркетинга ВШЭ Липсиц объяснил любовь россиян к распродажам

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Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.
Руководитель департамента маркетинга ВШЭ Липсиц объяснил любовь россиян к распродажам
  • РИА Новости

В беседе с НСН эксперт выразил мнение, что распродажи — это «игра на человеческой психологии».

«Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это «чёрная пятница». Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки. Туда закладывают всё, что залежалось на полках. Выгода для ретейлера понятна, ну а люди, может, и не получают большую выгоду, но они получают удовольствие», — считает Липсиц.

Ранее доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФАН дал рекомендации по грамотному распределению доходов семьи в преддверии Нового года.

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