Пользователями «Добродела» стали ещё 1,4 млн человек за три года
Об этом сообщает телеканал «360».
«Общее количество пользователей портала «Добродел» превысило 2 млн человек. 1,4 млн из них присоединились к сервису за последние 3 года. «Добродел» был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области для взаимодействия жителей с властью», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.