Пользователями «Добродела» стали ещё 1,4 млн человек за три года

Пользователями сайта «Добродел» за последние три года стали ещё 1,4 млн жителей Московской области. Общее число зарегистрированных пользователей превысило 2 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Общее количество пользователей портала «Добродел» превысило 2 млн человек. 1,4 млн из них присоединились к сервису за последние 3 года. «Добродел» был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области для взаимодействия жителей с властью», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.