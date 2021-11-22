Пользователями «Добродела» стали ещё 1,4 млн человек за три года

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Пользователями сайта «Добродел» за последние три года стали ещё 1,4 млн жителей Московской области. Общее число зарегистрированных пользователей превысило 2 млн человек.
Пользователями «Добродела» стали ещё 1,4 млн человек за три года

    Об этом сообщает телеканал «360».

    «Общее количество пользователей портала «Добродел» превысило 2 млн человек. 1,4 млн из них присоединились к сервису за последние 3 года. «Добродел» был запущен в 2015 году по поручению губернатора Московской области для взаимодействия жителей с властью», — рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

    Ранее НСН сообщала, что столичный ресурс Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.

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