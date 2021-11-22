В Татарстане открыли завод по производству сырья для углеродного волокна

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв открыли новый завод по производству сырья для получения углеродного волокна на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Церемония состоялась 22 ноября.
В Татарстане открыли завод по производству сырья для углеродного волокна
  • © tatarstan.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своём видеообращении к участникам церемонии открытия отметил, что развитие производства углеродного волокна в Елабуге обеспечит потребности авиастроительного и других рынков в России.

Лихачёв, в свою очередь, зачитал приветствие президента России Владимира Путина, в котором было отмечено, что реализация этого высокотехнологичного проекта имеет важное значение как для Республики Татарстан, так и для всей России.

Предприятие возвели за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей, «Алабуга» выступила стратегическим партнёром и соинвестором.

Как ранее сообщала НСН, ещё четыре столичных производственных предприятия получили статус промышленного комплекса в 2021 году.

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