Бочкарёв: проходка тоннелей салатовой линии метро велась под ключевыми транспортными объектами города

Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что проходка тоннелей Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до «Физтеха» велась в сложных условиях, под ключевыми транспортными объектами города.

«Тоннелепроходка велась под ключевыми дорожно-транспортными объектами севера Москвы. Все три ТПМК прошли под Дмитровским шоссе, а два из них — под охранной зоной первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) между платформами Марк и Лианозово», — уточнил Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что впервые в истории московского метростроения на новом участке Люблинско-Дмитровской линии метро финишировали сразу три тоннелепроходческих комплекса — «Клавдия», «Татьяна» и «Ирина».

«Теперь все станции нового участка салатовой линии соединены друг с другом», — заявил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что щиты «Татьяна» и «Ирина», работавшие между будущими станциями «Лианозово» и «Физтех», пересекли МКАД и прошли под улицей Лётчика Спирина. Протяжённость каждого тоннеля составила свыше 2,3 км.

«На соседнюю станцию «Лианозово» одновременно прибыл ТПМК «Клавдия», проложивший два правых перегонных тоннеля от оборотных тупиков за действующей «Селигерской» через будущую «Яхромскую» общей протяжённостью свыше 2 км под Дмитровским шоссе. Ранее этот же щит построил левые тоннели данных перегонов, завершив работу летом прошлого года», — добавил руководитель холдинга.

Кравцов также уточнил, что строительство тоннелей осуществлялось в глинистых почвах из полутвёрдого с прослоями тугопластичного и твёрдого суглинка, а также с примесью щебня осадочных пород.

22 ноября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки трёх перегонных тоннелей на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.