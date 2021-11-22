Специалисты проверяют данные о повышенной радиации в Челябинске

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В центре Челябинска специалисты проверяют данные об обнаружении источника повышенного радиоактивного излучения, сообщает Министерство общественной безопасности региона.
Специалисты проверяют данные о повышенной радиации в Челябинске
  • РИА Новости

«Министерство общественной безопасности в курсе сложившейся ситуации. На место, где обнаружен источник радиации, прибыли все спецслужбы», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что сотрудники лаборатории заберут для исследований предмет, который излучает радиоактивный фон.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что угрозы населению в данной ситуации нет.

21 октября стало известно, что радиационный фон на территории Ростовской АЭС после вывода второго энергоблока на регламентные работы в норме.

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