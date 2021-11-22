Прокурор попросил Госдуму одобрить запрет Рашкину определённых действий

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Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарёв в ходе заседания Госдумы попросил парламентариев разрешить провести с участием депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина следственные действия и избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Прокурор попросил Госдуму одобрить запрет Рашкину определённых действий
  • РИА Новости

«Помимо дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности и возбуждения дела, генеральный прокурор просит Государственную думу дать согласие на проведение ряда следственных действий и избрание в отношении депутата меры пресечения, связанной с запретом определённых действий», — цитирует его РИА Новости.

Представитель прокуратуры заявил, что Рашкин не сотрудничал со следствием, а также «давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания».

Бочкарёв также сообщил, что депутат «вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте совершения преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления».

«Расследование… позволило установить причастность к этому преступлению группы лиц, в состав которой входил Рашкин Валерий Фёдорович», — сказал он.

По его словам, Рашкин «совершил незаконную добычу лося и нанёс животному миру ущерб в размере не менее 80 тыс. рублей».

Ранее Валерий Рашкин в видеообращении на YouTube сознался в убийстве лося. Он отметил, что в ходе охоты в тепловизор увидел силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана.

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