Услугами Московской службы психологической помощи воспользовались около 2 млн человек

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За время существования Московской службы психологической помощи услугами её специалистов воспользовались около 2 млн человек.
Услугами Московской службы психологической помощи воспользовались около 2 млн человек
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сложности в отношениях, проблемы физического и психического здоровья, кризисы личностного, профессионального роста — основные причины обращения клиентов за помощью к специалистам. За 18 лет работы Московской службы психологической помощи за поддержкой обратились почти 2 млн человек», — сказала замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачёва.

Как отмечается, специалисты службы оказывают помощь гражданам бесплатно.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.

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