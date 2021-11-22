В результате ДТП в ХМАО погибли два человека

На 124-м км трассы Сургут — Когалым произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Авария произошла вечером 21 ноября. По предварительной информации, автомобиль Lada под управлением 23-летнего водителя выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовым КамАЗом. От удара легковую машину отбросило в проезжавший мимо Freightliner.

Водитель и пассажир Lada скончались на месте. Ребёнок 2012 года рождения, также находившийся в салоне отечественного автомобиля, был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Тульской области погибли два человека.