Автоэксперт Мартыненко назвал правила вождения в снегопад

Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, как управлять транспортным средством в снегопад и как действовать при заносах на скользкой дороге.

В эфире «Радио 1» эксперт посоветовал в подобных ситуациях не паниковать и держать дистанцию на дороге.

«Увеличенная дистанция подразумевает заблаговременную остановку. Если вы будете делать всё плавно, вас никуда не будет разворачивать. Если вы видите других участников движения, медленно передвигающихся в таких погодных условиях, не надо совершать обгоны и перестроения. Лучше медленно ползти «паровозиком». Самое основное — если кто-то ездит уже на совсем изношенных летних шинах, то лучше оставить машину и дождаться благоприятных погодных условий», — пояснил Мартыненко.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.