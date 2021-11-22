Автоэксперт Мартыненко назвал правила вождения в снегопад

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Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, как управлять транспортным средством в снегопад и как действовать при заносах на скользкой дороге.
Автоэксперт Мартыненко назвал правила вождения в снегопад
  • © Никеричев Андрей
  • АГН «Москва»

В эфире «Радио 1» эксперт посоветовал в подобных ситуациях не паниковать и держать дистанцию на дороге.

«Увеличенная дистанция подразумевает заблаговременную остановку. Если вы будете делать всё плавно, вас никуда не будет разворачивать. Если вы видите других участников движения, медленно передвигающихся в таких погодных условиях, не надо совершать обгоны и перестроения. Лучше медленно ползти «паровозиком». Самое основное — если кто-то ездит уже на совсем изношенных летних шинах, то лучше оставить машину и дождаться благоприятных погодных условий», — пояснил Мартыненко.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor напомнил о правилах безопасного вождения во время дождя.

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