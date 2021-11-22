Автоэксперт Гудков назвал правила безопасной езды при плохом освещении

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Заместитель главного редактора издательского дома «За рулём» Никита Гудков рассказал о правилах безопасной езды в тёмное время суток.
Автоэксперт Гудков назвал правила безопасной езды при плохом освещении
  • Pixabay

Перед поездкой необходимо почистить стёкла как снаружи, так и внутри автомобиля, рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Также эксперт посоветовал убрать висящие напротив лобового стекла предметы — например, освежитель воздуха, если такой имеется.

В то же время важно убедиться в исправности осветительных приборов, выработать правильный взгляд и правильно парковать автомобиль, добавил Гудков.

«Наиболее освещённая фарами зона — правая обочина. Когда мы смотрим на правую обочину, то в меньшей степени ослепляемся встречными фарами. Конечно, на встречные фары напрямую вообще нельзя смотреть, но наиболее эффективно — направлять максимум взгляда вдоль правой обочины вперёд-назад», — уточнил он.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.

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