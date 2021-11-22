Около 800 НКО в Москве получили помещения для работы при поддержке властей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что около 800 некоммерческих организаций (НКО) получили имущественную поддержку от столичных властей по инициативе мэра Сергея Собянина.
Около 800 НКО в Москве получили помещения для работы при поддержке властей
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом информирует НСН.

«В период с 2010 по 2021 год Департамент городского имущества предоставил этим организациям 794 объекта нежилого фонда общей площадью 302,2 тыс. кв. м», — уточнил вице-мэр.

С начала 2021 года 14 объектов недвижимости общей площадью 18,1 тыс. кв. м получили от города социально-ориентированные НКО, работающие в сферах благотворительности, социальной поддержки граждан, культуры, здравоохранения и просвещения.

Большая часть таких помещений расположена в центре столицы, добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что Президентский фонд культурных инициатив начал заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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