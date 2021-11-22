Мария Бутина высказалась о ситуации с депутатом Рашкиным, подозреваемым в незаконной охоте
- РИА Новости
«Самая сильная его ответственность — это его моральный облик. Он знал, что делал. И какой пример он показал тем людям, которые в него верят, которые за него голосовали? Я считаю, что он подвёл прежде всего своих избирателей», — рассказала Бутина.
На вопрос, нужно ли лишить Рашкина депутатского мандата, Бутина заявила, что должны быть установлены все факты произошедшего, а на основании расследования уже можно принимать решение.
Ранее Валерий Рашкин признался в убийстве лося в видеообращении на YouTube. 25 ноября в ходе заседания Государственная дума может обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.
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