Мария Бутина высказалась о ситуации с депутатом Рашкиным, подозреваемым в незаконной охоте

Депутат Госдумы и общественный деятель Мария Бутина в интервью RT рассказала о своём отношении к коллеге от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемому по делу о незаконной охоте. По её мнению, своим поступком он подвёл своих избирателей.

«Самая сильная его ответственность — это его моральный облик. Он знал, что делал. И какой пример он показал тем людям, которые в него верят, которые за него голосовали? Я считаю, что он подвёл прежде всего своих избирателей», — рассказала Бутина.

На вопрос, нужно ли лишить Рашкина депутатского мандата, Бутина заявила, что должны быть установлены все факты произошедшего, а на основании расследования уже можно принимать решение.

Ранее Валерий Рашкин признался в убийстве лося в видеообращении на YouTube. 25 ноября в ходе заседания Государственная дума может обсудить возможность снятия депутатской неприкосновенности с Рашкина.

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