В Забайкалье высокопоставленных сотрудников полиции обвинили в превышении полномочий
«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»)», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
По информации следствия, фигуранты дела, превышая свои должностные полномочия, вынуждали начальника одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае невыполнения их требований.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.