В Забайкалье высокопоставленных сотрудников полиции обвинили в превышении полномочий

Начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю и старший оперуполномоченный по особо важным делам аналогичного подразделения УМВД обвиняются в превышении полномочий.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса России («Превышение должностных полномочий»)», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По информации следствия, фигуранты дела, превышая свои должностные полномочия, вынуждали начальника одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия, угрожая в случае невыполнения их требований.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.