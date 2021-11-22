Адмирал Попов назвал причину крушения «Курска»

Экс-главком Северного флота, адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование её (подводной лодки, которая следила столкнулась с «Курском» — RT), но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — рассказал в беседе с РИА Новости Попов.

По его словам, следившая за «Курском» субмарина, вероятнее всего, не смогла обеспечить безопасность и подошла слишком близко, либо манёвр «Курска» привёл к потере контакта.

По официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привёл к детонации.

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