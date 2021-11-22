Адмирал Попов назвал причину крушения «Курска»

Короткая ссылка
Экс-главком Северного флота, адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование её (подводной лодки, которая следила столкнулась с «Курском» — RT), но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — рассказал в беседе с РИА Новости Попов.

По его словам, следившая за «Курском» субмарина, вероятнее всего, не смогла обеспечить безопасность и подошла слишком близко, либо манёвр «Курска» привёл к потере контакта.

По официальной версии российской правительственной комиссии, АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привёл к детонации.

Ранее командир погибшей в 1986 году подлодки  К-219 Игорь Британов рассказал о причинах трагедии. Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить