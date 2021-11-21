Энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключён от сети для проведения ремонтных работ

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Энергоблок №6 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом») отключён от сети для проведения ремонтных работ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.
Энергоблок №6 Ленинградской АЭС отключён от сети для проведения ремонтных работ
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«21 ноября 2021 года энергоблок №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС отключён от сети для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании турбинной установки», — сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что работают энергоблоки №3, 4 и 5.

Отмечается, что энергоблоки №1 и 2 остановлены для последующего вывода из эксплуатации.

В пресс-службе добавили, что радиационный фон на АЭС и в районе её расположения не превышает естественных фоновых значений.

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