В Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
- РИА Новости
«На фармбазу Петербурга поступили новые партии вакцин от COVID-19. Вакцина «Спутник Лайт» — в количестве 270 тыс. доз. Вакцина «Спутник V» — 29 400 комплектов из двух доз», — говорится в сообщении.
Согласно данным на 21 ноября, за сутки в России выявили 36 970 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 331 158 случаев COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.