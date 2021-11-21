В Петербург поступило 270 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербург поступило 270 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом говорится в сообщении на сайте администрации губернатора города.

«На фармбазу Петербурга поступили новые партии вакцин от COVID-19. Вакцина «Спутник Лайт» — в количестве 270 тыс. доз. Вакцина «Спутник V» — 29 400 комплектов из двух доз», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 21 ноября, за сутки в России выявили 36 970 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 331 158 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.