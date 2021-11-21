В центре Гамалеи рассказали об экспериментах по одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа

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Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал об экспериментах по одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа.
В центре Гамалеи рассказали об экспериментах по одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа
  • РИА Новости

«Если мы будем говорить об эффективности, мы проверили и провели специальные эксперименты, мы вводили одновременно и вакцину ковидную, и вакцину гриппозную», — цитирует ТАСС Логунова.

По его словам, «при таком применении есть всего два сценария: либо вакцины за счёт того, что антигены конкурируют, блокируют друг друга, то есть снижают эффективность одна другой, либо… есть возможность усиления».

«Мы показали, что есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации со... «Спутником V», — добавил он.

По данным на 21 ноября, за сутки в России выявили 36 970 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 331 158 случаев COVID-19.

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