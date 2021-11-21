В центре имени Гамалеи рассказали о назальной вакцине от коронавируса

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Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о назальной вакцине от коронавируса.
В центре имени Гамалеи рассказали о назальной вакцине от коронавируса
  • РИА Новости

«Разработали такой препарат и в ближайшее время планируем внедрить его в практику, осталось провести через клинические исследования, и мы планируем, что, конечно, нужно будет внедрять», — заявил он.

Согласно данным на 21 ноября, за сутки в России выявили 36 970 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 331 158 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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