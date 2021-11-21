Житель Солнечногорска устроил перестрелку с силовиками

Короткая ссылка
В подмосковном Солнечногорске местный житель открыл стрельбу в сторону сотрудников Росгвардии, после чего попытался скрыться и был смертельно ранен.
Житель Солнечногорска устроил перестрелку с силовиками
  • РИА Новости

По данным Следственного комитета, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития спиртного «между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора».

«После чего мужчина направился в дом своей матери, где, предположительно, совершил её убийство и поджёг домовладение. Приискав ружьё, он направился обратно к дому своей сожительницы, где стал производить множественные выстрелы по дверям и внутрь помещения, требуя от женщины выйти к нему», — отметили в ведомстве.

Мужчина оказал сопротивление прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии «и стал производить выстрелы» в их сторону.

«После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен», — говорится в пресс-релизе СК.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить