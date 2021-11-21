Житель Солнечногорска устроил перестрелку с силовиками

В подмосковном Солнечногорске местный житель открыл стрельбу в сторону сотрудников Росгвардии, после чего попытался скрыться и был смертельно ранен.

По данным Следственного комитета, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития спиртного «между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора».

«После чего мужчина направился в дом своей матери, где, предположительно, совершил её убийство и поджёг домовладение. Приискав ружьё, он направился обратно к дому своей сожительницы, где стал производить множественные выстрелы по дверям и внутрь помещения, требуя от женщины выйти к нему», — отметили в ведомстве.

Мужчина оказал сопротивление прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии «и стал производить выстрелы» в их сторону.

«После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен», — говорится в пресс-релизе СК.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).