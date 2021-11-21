На Арбатско-Покровской линии метро Москвы останавливали движение из-за человека на путях

Пассажир московского метро оказался на путях на Арбатско-Покровской линии, на нескольких станциях было приостановлено движение.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Позднее движение на линии было восстановлено, оно вводится в график.

На прошлой неделе сообщалось об остановке движения на Таганско-Краснопресненской линии из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская».