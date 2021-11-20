За сутки в Петербурге сделали более 38 тысяч прививок от коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки сделали 38 833 прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

«За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекции», — приводит ТАСС сообщение.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге полный курс вакцинации прошли 2 083 014 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о хорошем темпе вакцинации от COVID-19 в столице.

По его словам, еженедельно в Москве записываются на прививки от COVID-19 около 150 тыс. человек.