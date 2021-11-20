Сурков порассуждал о «социальной энтропии» в России

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал статью, в которой высказался о «социальной энтропии», в результате которой «любое государство рано или поздно изнашивается».

В статье для «Актуальных комментариев» Сурков напомнил, что, согласно второму закону термодинамики, энтропия (мера хаотической составляющей системы. — RT) в замкнутой системе возрастает.

«При этом второй закон термодинамики никто не отменял — и любое государство рано или поздно изнашивается и гибнет в борьбе с «многомятежными хотениями» собственных граждан», — написал он.

Сурков отметил, что в начале века российская система власти «остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки».

«Но. Но если второй закон термодинамики верен (а он верен) и энтропия не может уменьшаться и исчезать, то возникает вопрос (довольно тревожный вопрос) — где она в таком случае? Когда порядок навели, что стало с беспорядком? Где теперь хаос, которого вроде нигде не видно? Куда он делся? В каких местах он теперь растет (он ведь «по закону» должен расти!)?» — написал он.

В своей статье Сурков допускает, что «методично вытесняемый» из материальной и виртуальной реальностей хаос «уходит в слепые зоны общественной жизни».

По мнению политолога Марата Баширова, суть статьи Суркова в том, что социальная энтропия, «всегда присутствует», однако для того, чтобы было стабильное государство, «нужно, чтобы эта энтропия в конечном итоге кристаллизовалась вне границ государства».

«Чтобы у нас не было внутренних потрясений, всегда нужно искать варианты для перемещения этой энтропии на внешние контуры, а вторая идея, которая у него заложена, что когда вот эти как бы процессы внешние, да, он становятся очень опасными и доходят до критической черты, то тогда те, кто являются бенефициарами этих процессов, они должны договариваться», — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом политолог отметил, что в 90-е годы в России «была очень сильная внутренняя энтропия», и этот опыт должен быть изучен «сейчас, чтобы не потом спохватываться».