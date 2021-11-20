Замминистра обороны Панков вручил награды победителям «Командирских стартов»

Статс-секретарь, замминистра обороны России Николай Панков подвёл итоги седьмого всеармейского конкурса «Командирские старты», он также вручил награды победителям.

«В 2013 году в соревнованиях принимали участие 56 командиров, в этом году в составе десяти команд соревновались 120 командиров и начальников», — сказал он журналистам.

Панков уточнил, что в конкурсе также участвовали генералы, прошедшие боевые действия.

Командиры — участники конкурса являются лицом армии и образцом настоящего русского офицера, заявил он.

«Эти командирские старты имеют существенную особенность — в них впервые приняла участие женская команда. Наши коллеги, командиры, представительницы прекрасного пола соревновались бескомпромиссно, показывая впечатляющие результаты», — сказал замминистра.

На церемонии закрытия конкурса замминистра вручил личный штандарт начальнику Управления физической подготовки и спорта.

По итогам видов «Командирских стартов — 2021» победителями стали военнослужащие ВДВ, набрав в сумме 159 баллов.

Второе место заняла команда ЗВО с 123 баллами. Обладателями бронзовых наград стала команда ВКС — 114 балла.

В конкурсе участвовали команды всех военных округов и Северного флота, а также команды видов и родов войск.