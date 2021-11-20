В Татарстане выявлена вспышка птичьего гриппа

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В Татарстане впервые за долгое время выявлена вспышка гриппа птиц, сообщила пресс-служба президента республики по итогам республиканского совещания.
В Татарстане выявлена вспышка птичьего гриппа
  • РИА Новости

«Несмотря на все профилактические меры, 19 ноября Татарстан также вошёл в число регионов, пострадавших от этой инфекции. В Тукаевском районе на перепелиной ферме «КФХ Фролов» был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц», — цитирует Интерфакс главного государственного ветеринарного инспектора региона Алмаза Хисамутдинова.

Как уточняется, на ферме уничтожены все взрослые перепёлки (42 тыс.) и 10 тыс. цыплят. Также уничтожены 48 тыс. яиц и 171 кг мяса.

«Сегодня мы не должны допустить дальнейшего распространения инфекции. Владельцам личных подсобных хозяйств нужно начать забой птиц, которых они вырастили для собственных нужд», — сказал Хисамутдинов.

По его словам, случаи гриппа птиц зафиксированы в шести соседних с Татарстаном регионах. Это Саратовская, Самарская, Оренбургская и Кировская области, а также Башкортостан и Удмуртия.

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