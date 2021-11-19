В МИД России назвали вмешательством в дела страны резолюцию конгресса США о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом России в случае, если он решит баллотироваться на новый срок, вмешательством в суверенные дела страны.

«Это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.

По её словам, американские конгрессмены «находятся в отрыве от реальности» и с каждым годом это становится всё заметнее.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В Кремле назвали неприемлемой данную резолюцию конгрессменов США.