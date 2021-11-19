В МИД России назвали вмешательством в дела страны резолюцию конгресса США о Путине
- РИА Новости
«Это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.
По её словам, американские конгрессмены «находятся в отрыве от реальности» и с каждым годом это становится всё заметнее.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.
В Кремле назвали неприемлемой данную резолюцию конгрессменов США.