Площадь пожара в Ульяновске возросла до 5 тысяч квадратных метров

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Площадь пожара в цеху по производству каменных моек в Ульяновске выросла до 5 тыс. кв. м.
Площадь пожара в Ульяновске возросла до 5 тысяч квадратных метров
  • © ГУ МЧС России по Ульяновской области

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Проводится тушение пожаров в производственном здании на Московском шоссе на площади 5 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что существует угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что в Ульяновске загорелся цех по производству каменных моек на площади 2 тыс. кв. м.

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