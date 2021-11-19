Площадь пожара в Ульяновске возросла до 5 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в цеху по производству каменных моек в Ульяновске выросла до 5 тыс. кв. м.

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Проводится тушение пожаров в производственном здании на Московском шоссе на площади 5 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что существует угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что в Ульяновске загорелся цех по производству каменных моек на площади 2 тыс. кв. м.